Convocatoria abierta a artistas, Cafayate

La Municipalidad de Cafayate invita a artistas a participar de “Murales en la Bodega Encantada”, una propuesta para plasmar identidad, cultura y tradición a través del arte mural.
Temática: Valles Calchaquíes y Serenata a Cafayate
Inscripción: Subsecretaría de Cultura – Av. Güemes Sur 81
Fechas: del 18/12 al 23/01/26
Horarios: 08:00 a 13:00 h | 15:00 a 20:00 h
Requisitos:
Ser mayor de 18 años (menores pueden participar con un adulto responsable)
Presentar boceto de la obra
Sumate y dejá tu huella artística en un espacio emblemático de nuestra ciudad.
¡Aprovechá las promos para la Reina del Yokavil!
Colecta de Sangre en Cafayate
Rock en el teatro, Cafayate
Examen Final de Enología, Tecnicatura en Gastronomía - UPATECO Sede Cafayate
Firma de Tenencia para el Futuro Albergue Estudiantil
Tarjeta joven, en Cafayate
Presentación del libro “De lunas, romances y serenatas” de Hugo Antonio Flores
Primer Encuentro Regional de Jóvenes en Cafayate
Mercado Campesino Kalcha, Cafayate
Un lugar donde las familias de pequeños productores y de la agricultura familiar del sur del Valle Calchaquí trabajan unidas.
Taller de Orientación Laboral y Vocacional, en Cafayate
Capacitación sobre consumo responsable y gestión de residuos, en Cafayate
Sospechado de agredir a su propia madre fue aprehendido en Santa María
Formación especializada para fortalecer el sector textil
Cirugías inéditas, prevención y más infraestructura fortalecen al Hospital San Juan Bautista
Egresó la nueva promoción de oficiales ayudantes y subadjutores de la Policía
90 cadetes fueron promovidos a la jerarquía de oficiales ayudantes y oficiales subadjutores ayudantes del Servicio Penitenciario Provincial.