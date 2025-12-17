Convocatoria abierta a artistas, Cafayate

La Municipalidad de Cafayate invita a artistas a participar de “Murales en la Bodega Encantada”, una propuesta para plasmar identidad, cultura y tradición a través del arte mural.

Temática: Valles Calchaquíes y Serenata a Cafayate

Inscripción: Subsecretaría de Cultura – Av. Güemes Sur 81

Fechas: del 18/12 al 23/01/26

Horarios: 08:00 a 13:00 h | 15:00 a 20:00 h

Requisitos:

Ser mayor de 18 años (menores pueden participar con un adulto responsable)

Presentar boceto de la obra

Sumate y dejá tu huella artística en un espacio emblemático de nuestra ciudad.