Convocatoria abierta a artistas, Cafayate

Cafayate17 de diciembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1766002344351

 La Municipalidad de Cafayate invita a artistas a participar de “Murales en la Bodega Encantada”, una propuesta para plasmar identidad, cultura y tradición a través del arte mural.

 Temática: Valles Calchaquíes y Serenata a Cafayate

 Inscripción: Subsecretaría de Cultura – Av. Güemes Sur 81

Fechas: del 18/12 al 23/01/26

 Horarios: 08:00 a 13:00 h | 15:00 a 20:00 h

Requisitos:

 Ser mayor de 18 años (menores pueden participar con un adulto responsable)

 Presentar boceto de la obra

Sumate y dejá tu huella artística en un espacio emblemático de nuestra ciudad.

