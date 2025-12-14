Yokavil sunset wine, en Santa María

Santa María los invita a vivir una tarde mágica en Yokavil sunset wine

¿Qué te espera esta experiencia? Degustación de vinos: Explora los sabores únicos del vino Don Evaristo.

Feria de emprendedores: Descubre talentos y productos de la región.

Aventura en cuadriciclos: Siente la adrenalina con un paseo por Finca la Negrita.

Música en vivo: Dj's Lenenon y karlos Luna van ambientar con el ritmo perfecto para un atardecer único.

Se llevará a cabo en la Finca la Negrita, el sábado 20 de diciembre a las 17:00 hs

Más Informacion al celular 03838-410165