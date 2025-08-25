Del 25 al 31 de agosto, Catamarca dice presente en el Travel Sale 2025 Argentina, la gran acción nacional de ventas online de turismo, ofreciendo paquetes, excursiones y actividades con descuentos especiales, cuotas sin interés y promociones exclusivas.
Durante toda la semana, las mejores oportunidades para viajar por Catamarca se encuentran disponibles en travelsale.com.ar, donde las agencias inscriptas publican sus propuestas y las potencian a través de sus propios canales de venta: páginas web, redes sociales, e-mail marketing, puntos de venta y atención telefónica.
Entre los beneficios más destacados se encuentran descuentos del 10% y 20% pagando en efectivo o transferencia, la posibilidad de financiar en 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de distintos bancos, y promociones especiales como 4x3 en excursiones y 3x2 en actividades de montaña.
Al igual que en 2024, el Gobierno de Catamarca acompañó a las agencias locales bonificando su participación en esta plataforma de ventas online, con el objetivo de impulsar la demanda y multiplicar las oportunidades de promoción turística.
Las agencias catamarqueñas que participan de esta edición son: Don Polo Viajes, Los Puestos, Jumeal Viajes, Yokavil Viajes, Junsay Adventure, Caminos del Pasado, Catamarca Aventura Viajes y Turismo, Norali Aventura, Huayra Mosoq y Khullay Viajes.
El Travel Sale, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), es uno de los eventos más esperados del año en materia de turismo y tiene como objetivo fortalecer la integración digital de las agencias de viajes del país, impulsar sus ventas y acercar a los viajeros las mejores propuestas para recorrer Argentina y el mundo.
Las promociones para viajar por Catamarca ya están disponibles hasta el 31 de agosto en travelsale.com.ar.
Arrancó el Travel Sale con las mejores oportunidades para viajar por Catamarca
Del 25 al 31 de agosto, Catamarca dice presente en el Travel Sale 2025 Argentina.
Evita estafas en tus Vacaciones de invierno
Desde el Área de Defensa del Consumidor de Cafayate te brindan algunos puntos esenciales para evitar estafas y proteger sus derechos.
Atardecer vibrante en Santa María con el primer Coffee Rave
¡En julio, el invierno se festeja a lo grande en Santa María!
Llega El Ponchito, la fiesta grande de los chicos
El Ponchito, la fiesta grande de los chicos, regresa al Predio Ferial Catamarca, este jueves 10 de octubre desde las 10 horas.
Crece el interés del turismo internacional en Catamarca
Muchas agencias de viajes se vieron interesadas en el turismos Catamarqueño.
Catamarca participará en la Feria Internacional de Turismo
Raúl con el ministro Sturzenegger para dialogar sobre minería, turismo y oportunidades de inversión
Catamarca en la organización del Encuentro de Economías Regionales del NOA
Capacitación sobre la Valorización de Nuestros Productos Locales
2° FORO REGIONAL DE TURISMO El impacto de la IA en el turismo y habilidades para recuperar lo humano en la era digital
Una persona fue arrestada en Santa María
Productores avícolas analizan inversiones en Catamarca
Nuevas oportunidades en Catamarca: 105 vacantes disponibles en el Portal de Trabajo
El Campus de Entrenamiento Laboral se consolida como una herramienta clave del Gobierno Provincial para vincular a trabajadores con empresas, que fortalecen el acceso al empleo.