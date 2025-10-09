Agenda de actividades para el fin de semana largo de octubre

Catamarca se prepara para recibir un nuevo fin de semana largo del jueves 9 al domingo 12 de octubre, con una agenda cargada de propuestas culturales en peñas, fiestas y festivales. Además, en distintos destinos de la provincia habrá ferias y actividades de turismo activo para todos los públicos.



En el Ecoparque El Jumeal en Capital, desde el jueves hasta el domingo 12 a partir de las 9 hs habrá trekking, escalada y rapel, y senderismo guiado en la Quebrada el jueves 9, a las 15.30 hs en el Pueblo Perdido de La Quebrada. El sábado en El Rodeo habrá una salida de trekking al Nogal Marcado, con punto de partida desde la Municipalidad a las 8 hs, y el sábado y domingo desde las 16 hs se desarrollará la Feria de Primavera en la Plaza de los Niños.



El jueves a las 18:30 hs., en el microcine de Paclín se proyectará la novela "El último pasajero". En el Cine Teatro Catamarca a las 19 horas, el público infantil será protagonista con “Aprendamos explorando. Nuevo show del explorador”, un espectáculo musical que llega en el marco de una exitosa gira nacional. Y a las 21 hs se realizará la peña La Catamarqueña en el Complejo UTA.



La Fiesta de la Cerveza, organizada por la Cámara de Cerveceros de la provincia, vivirá su cuarta edición del 9 al 11 de octubre, desde las 20hs. en el Predio Ferial Catamarca, con una grilla de artistas locales, juegos y propuestas gastronómicas. Los días 10, 11 y 12 en el Camping Municipal de la Capital se realizará el 3° Encuentro de Moteros que promete una gran convocatoria.



El viernes 10, desde las 10 hs se realizará la actividad “Descubriendo a la Rata Vizcacha Dorada”, experiencia educativa sobre biodiversidad local en la Plaza 9 de Julio de Andalgalá. En Paclín, desde las 9 hs habrá senderismo, retiros, cabalgatas y una peña estable para cerrar la jornada.



En la Capital habrá talleres de cerámica y gastronomía en el Pueblo Perdido de la Quebrada, la feria de diseño en la Casa de la Puna, y la propuesta musical Jaruma! con Ayllu Coquena y Nacho Andrada.



A las 19:30 hs., en el segundo patio del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), en la esquina de las calles Sarmiento y República, se proyectará la película “Muchacho”, en el marco del Ciclo de Cine: Sandro 80 años, organizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia.



El sábado 11 de octubre de 17 a 19.30 hs se realizará el taller de arte itinerante de cerámica y mosaiquismo en el Museo del Sabor, en Tinogasta. El mismo día, a las 21 hs., el Cine Teatro Catamarca se viste de gala con “Héroe: Cinema Lírico”, un espectáculo potente que une lírico pop, música en vivo y pantallas gigantes, con la emotividad de la voz del trío Héroe Lírico Pop.



A las 22 hs., la Cooperativa Cachalahueca presenta “Latido Reggae bajo las estrellas”, con la cantante Sol Margueliche en formato sound system, invitados locales que recorrerán el rock, jazz, funk y soul, y Mar Selecta, que pondrá en escena lo mejor del reggae roots y dancehall. (Reservas hasta el 10 de octubre al 383 405-7751).



Ese mismo sábado, en la Cuesta de Capillitas, a la altura del kilómetro 28, en Andalgalá, se vivirá una experiencia única: una noche de astroturismo, con observaciones astronómicas guiadas bajo un cielo imponente. Desde las 22 hs, en el Atlético Racing Club, se llevará a cabo la Peña Aniversario Agrupación El Malambo; a la misma hora habrá un show Tributo a Gustavo Cerati en el Jardín Primitivo.



El sábado 11 de octubre, de 15 a 18 hs, en la plaza principal de Catamarca se realizará la “Carrera de Mozos, Camareras y la Competencia de Mucamas”, con la competencia que pone a prueba a los mejores del rubro gastronómico y hotelero. Habrá importantes premios y una tarde para disfrutar en familia con música y muchas sorpresas.



El domingo 12, desde las 10 de la mañana, el Camping Municipal de Santa María será sede del 1º Festival del Asado a la Estaca y Vinos de Altura, una fiesta de sabores, tradición y música. Los asistentes podrán disfrutar de asado con cortes seleccionados y vinos catamarqueños.



Mientras tanto, en Paclín, se llevará a cabo el “Desafío Los Dos Lagos”, una experiencia de aventura en el entorno natural de La Viña. Por la tarde, continúa la cabalgata guiada por la Finca Paclín Viejo, para cerrar el fin de semana entre cerros y senderos.



El domingo 12 de octubre a las 17hs en la plaza Bernabé Araoz, en La Puerta se llevará a cabo una nueva edición de “Tradiciones ambateñas” con stand de artesanos, degustación de comidas tradicionales: tortillas, membrillo, mazamorra, charqui y nueces confitadas, ballet de danzas y artistas locales.