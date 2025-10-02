Santa María presente en la Feria Internacional de Turismo

La intendente de Santa María CPN Erica Inga estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el encuentro más importante de Latinoamérica y uno de los cinco más grandes del mundo, que reunió en Buenos Aires a más de 140 mil visitantes, 59 países y más de 1.900 expositores.

Santa María dijo presente mostrando nuestras experiencias turísticas como Sentí Yokavil y los vinos de altura, junto a referentes locales como Rosa Pastrana (Off Road) y Jorge Flores (Enbiciando Turismo Aventura), conectando con agencias de viajes y generando nuevas oportunidades para nuestro valle.

Un orgullo llevar la identidad santamariana a este espacio que marca agenda en el turismo regional y global.