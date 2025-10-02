Santa María presente en la Feria Internacional de Turismo

La intendente de Santa María CPN Erica Inga estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el encuentro más importante de Latinoamérica y uno de los cinco más grandes del mundo, que reunió en Buenos Aires a más de 140 mil visitantes, 59 países y más de 1.900 expositores.
Santa María dijo presente mostrando nuestras experiencias turísticas como Sentí Yokavil y los vinos de altura, junto a referentes locales como Rosa Pastrana (Off Road) y Jorge Flores (Enbiciando Turismo Aventura), conectando con agencias de viajes y generando nuevas oportunidades para nuestro valle.
Un orgullo llevar la identidad santamariana a este espacio que marca agenda en el turismo regional y global.
Arrancó el Travel Sale con las mejores oportunidades para viajar por Catamarca
Del 25 al 31 de agosto, Catamarca dice presente en el Travel Sale 2025 Argentina.
Evita estafas en tus Vacaciones de invierno
Desde el Área de Defensa del Consumidor de Cafayate te brindan algunos puntos esenciales para evitar estafas y proteger sus derechos.
Atardecer vibrante en Santa María con el primer Coffee Rave
¡En julio, el invierno se festeja a lo grande en Santa María!
Llega El Ponchito, la fiesta grande de los chicos
El Ponchito, la fiesta grande de los chicos, regresa al Predio Ferial Catamarca, este jueves 10 de octubre desde las 10 horas.
Crece el interés del turismo internacional en Catamarca
Muchas agencias de viajes se vieron interesadas en el turismos Catamarqueño.
Catamarca participará en la Feria Internacional de Turismo
Raúl con el ministro Sturzenegger para dialogar sobre minería, turismo y oportunidades de inversión
Catamarca en la organización del Encuentro de Economías Regionales del NOA
Capacitación sobre la Valorización de Nuestros Productos Locales
El puente de Las Mojarras en Santa María está en su etapa final de obra
Catamarca y Francia consolidan la cooperación para preparar a recursos humanos en áreas estratégicas
Esta alianza busca preparar a los recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia.
El Gobierno se reunió con pueblos originarios
El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en sus respectivas localidades.