Octava sesión extraordinaria: Asunción de Concejales Electos

Octava sesión extraordinaria: Asunción de Concejales ElectosPolitica12 de diciembre de 2025Redaccion
El 10 de diciembre de 2025, se celebró la Sesión Extraordinaria Nro. 008/2025 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa María.
La misma fue convocada para llevar adelante los actos protocolares de estudio de títulos acreditantes y el posterior Juramento de Ley de los Concejales electos por Santa María en las Elecciones Generales del pasado 26 de octubre.
En ese sentido, los ciudadanos Zarate, Sandra Paola; Delgado, Luis Ignacio; y Flores, Diego Nicolás prestaron juramento y pasaron a ocupar sus bancas en el recinto del Concejo.
Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a los Concejales que finalizaron su mandato: Rivero, Diego Juan Ramón; Lagoria, Leandro Exequiel; y Gutiérrez, Norma Nélida, quienes fueron destacados por el valioso trabajo desarrollado a lo largo de su gestión y por su compromiso con la comunidad santamariana.
Participaron del acto familiares de los Concejales; la Sra. Intendenta de Santa María, C.P.N. Erica Yamila Inga; el Sr. Intendente de San José, Prof. Antonio Gómez; Autoridades y Funcionarios de ambos municipios; representantes de diversas instituciones locales; medios de comunicación; y vecinos de nuestra comunidad.
Cabe destacar que, durante esta instancia parlamentaria, se concretó la renovación de Autoridades del Concejo para culminar el presente Período Legislativo, quedando conformadas de la siguiente manera:
• Presidenta: Cjala. Antonella Albani
• Vicepresidente 1°: Cjal. César Mamaní
• Vicepresidente 2°: Cjal. Belén González
También se definió la nueva conformación de Comisiones:
• Comisión de Gobierno: Cjala. Paola Zarate - Cjal. Luis Delgado
• Comisión de Hacienda: Cjal. César Mamaní - Cjal. Belén González
• Comisión de Obras Públicas: Cjal. Diego Vargas - Cjal. Diego Flores
Fuente: red social del Concejo deliberante de la Municipalidad de Santa Maria
