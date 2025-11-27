Potencian vínculos con Chile para impulsar la exportación de carne desde Catamarca

El gobernador Raúl Jalil junto al gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas Correa, realizaron una visita al frigorífico Natilla, uno de los establecimientos clave del sector cárnico provincial. El recorrido tuvo como objetivo conocer de primera mano el potencial productivo de Catamarca y analizar posibilidades concretas de intercambio comercial.

Durante la recorrida, ambas autoridades observaron los procesos de producción y certificación que se desarrollan en la planta, y evaluaron las oportunidades que abre esta infraestructura para fortalecer el crecimiento económico regional. Uno de los puntos centrales fue avanzar en un esquema que permita exportar carne catamarqueña hacia el mercado chileno.

Desde el Gobierno de Atacama resaltaron el valor de esta instancia de trabajo conjunto, que les permite “explorar modelos exitosos, identificar acciones replicables y profundizar la mirada sobre el dinamismo económico, agrícola y cultural que caracteriza a Catamarca”.

“Creemos firmemente en la integración y en el trabajo colaborativo. Cada encuentro y cada aprendizaje es una oportunidad para avanzar en la diversificación económica de Atacama, fortalecer vínculos estratégicos y proyectar un desarrollo que mejore la calidad de vida de todos”, señalaron las autoridades trasandinas.