El Gobernador recibió a la mamá de Nahuel Gallo

El gobernador participó de la Mesa del Cobre en el Finance Day & TSX Roadshow de Mendoza
Los gobernadores resaltaron la necesidad de obras de infraestructura con apoyo del gobierno nacional y privados.
El gendarme catamarqueño que permanece detenido de manera irregular en Venezuela y cuyo caso cumplirá un año el próximo 8 de diciembre.Politica17 de noviembre de 2025Redaccion
y expresó su preocupación por su situación en Venezuela
El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió en Casa de Gobierno a Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño que permanece detenido de manera irregular en Venezuela y cuyo caso cumplirá un año el próximo 8 de diciembre.
En el encuentro, el Gobernador y el ministro expresaron su preocupación por la situación de Nahuel y reiteraron el compromiso del Gobierno provincial de acompañar a su familia en todas las gestiones necesarias para lograr su liberación.
En este sentido, Raúl comunicó a la madre que enviará una carta al nuevo Papa León XIV solicitando su intervención humanitaria. Asimismo, se recurrirá a organismos internacionales con el fin de visibilizar el caso y promover acciones diplomáticas que permitan destrabar la situación.
El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de la empresa para trabajar en pos de los desafíos del proyecto.
Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.
Tendrá una inversión inicial de 9 millones de dólares.
