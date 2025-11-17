El Gobernador recibió a la mamá de Nahuel Gallo

y expresó su preocupación por su situación en Venezuela

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió en Casa de Gobierno a Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño que permanece detenido de manera irregular en Venezuela y cuyo caso cumplirá un año el próximo 8 de diciembre.

En el encuentro, el Gobernador y el ministro expresaron su preocupación por la situación de Nahuel y reiteraron el compromiso del Gobierno provincial de acompañar a su familia en todas las gestiones necesarias para lograr su liberación.

En este sentido, Raúl comunicó a la madre que enviará una carta al nuevo Papa León XIV solicitando su intervención humanitaria. Asimismo, se recurrirá a organismos internacionales con el fin de visibilizar el caso y promover acciones diplomáticas que permitan destrabar la situación.