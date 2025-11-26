La Justicia ya cuenta con la escrituración para construir nuevas dependencias judiciales en la Capital

Se elevará el proyecto de ley para la creación del Clúster Semillero en Catamarca
El proyecto busca asegurar un marco jurídico que acompañe el desarrollo del sector, además de incentivar el crecimiento de la actividad semillera.
El gobernador Raúl Jalil y el presidente de la Corte de Suprema de Justicia de Catamarca, Hernán Martel, encabezaron la firma de la escritura de afectación de un importante predio al Poder Judicial.
El acto contó además con la presencia de la escribana de Gobierno, María Belén Saadi, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchatti.
Se trata de 34 hectáreas ubicadas en la zona norte de la ciudad, en el sector de la Quebrada de Moreira, que serán destinadas a la construcción de nuevas dependencias judiciales.
Con esta afectación de uso ya formalizada, el Poder Judicial queda habilitado para iniciar los trabajos de planificación y ejecución de la obra.
Desde el Gobierno destacaron que la cesión se realiza con el objetivo de mejorar la infraestructura y el funcionamiento del servicio de Justicia.
El proyecto busca asegurar un marco jurídico que acompañe el desarrollo del sector, además de incentivar el crecimiento de la actividad semillera.
El gendarme catamarqueño que permanece detenido de manera irregular en Venezuela y cuyo caso cumplirá un año el próximo 8 de diciembre.
Los gobernadores resaltaron la necesidad de obras de infraestructura con apoyo del gobierno nacional y privados.
El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de la empresa para trabajar en pos de los desafíos del proyecto.
Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.
Tendrá una inversión inicial de 9 millones de dólares.
El proyecto busca asegurar un marco jurídico que acompañe el desarrollo del sector, además de incentivar el crecimiento de la actividad semillera.