Inauguraron el predio social y deportivo para trabajadores del IPV y la Vivienda
Un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la capacitación de los empleados del organismo y del Ministerio de la Vivienda.
Un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la capacitación de los empleados del organismo y del Ministerio de la Vivienda.Politica01 de diciembre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó la inauguración del nuevo predio social y deportivo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la capacitación de los empleados del organismo y del Ministerio de la Vivienda.
El predio, ubicado en un terreno de 7.000 m2, incluye un salón de usos múltiples, pileta (semiolímpica), baños, cocina y otras áreas. Según detallaron las autoridades, más de 500 familias vinculadas al IPV y al ministerio serán beneficiadas con este nuevo espacio.
La administración del predio quedará en manos de la Asociación de Trabajadores del IPV, que será la encargada de organizar el funcionamiento y el uso de las instalaciones, que tendrán como objetivo el esparcimiento, actividades sociales, recreativas y deportivas.
Durante el acto también participaron el administrador del IPV, Alberto Barrionuevo, y otras autoridades ministeriales y provinciales.
Un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la capacitación de los empleados del organismo y del Ministerio de la Vivienda.
El proyecto busca asegurar un marco jurídico que acompañe el desarrollo del sector, además de incentivar el crecimiento de la actividad semillera.
El gendarme catamarqueño que permanece detenido de manera irregular en Venezuela y cuyo caso cumplirá un año el próximo 8 de diciembre.
Los gobernadores resaltaron la necesidad de obras de infraestructura con apoyo del gobierno nacional y privados.
El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de la empresa para trabajar en pos de los desafíos del proyecto.
Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.
Más de 180 expositores, quienes presentarán sus creaciones ofreciendo alternativas para regalar en estas fiestas.