Ejecutivos de Glencore se reunieron con el gobernador Raúl Jalil

Durante su agenda de trabajo en Buenos Aires, el gobernador Raúl Jalil se reunió con el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, quienes informaron acerca de los avances del proyecto MARA.

El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de la empresa para trabajar en pos de los desafíos del proyecto, las oportunidades para el desarrollo de la provincia y especialmente los beneficios socioeconómicos que genera este proyecto de clase mundial. En ese sentido, conversaron acerca de obras de infraestructura necesarias que podrían ejecutarse en beneficio de la comunidad.

Recientemente, MARA presentó el avance del proyecto de refuncionalización de la planta potabilizadora de agua en Choya, que consiste en un nuevo sistema de captación de agua en el río Choya. Para ello se prevé la construcción de un sistema de drenes aguas arriba de la planta, mejoramiento de las cañerías de admisión y el cambio de válvulas. Esta obra cuenta con la conformidad del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca y ya fue adjudicada a una empresa local.

“Con el avance del proyecto MARA podemos seguir generando empleos de calidad, potenciar el desarrollo local a través de obras de infraestructura, integrando proveedores locales, y brindando capacitación para el desarrollo de competencias que el sector minero necesita”, remarcó Pérez de Solay.

Recientemente Glencore solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de sus proyectos de cobre en la Argentina, el cual brinda un marco condiciones macroeconómicas favorables para la competitividad del país, con un nuevo marco de estabilidad, y el gobierno de Catamarca viene demostrando un compromiso sostenido con la inversión minera.