Acuerdan mejoras en la Cuesta Redonda y se presentará los proyectos para la Puna

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con Argentino Pachado, propietario de tierras belichas, en la que se alcanzó un principio de acuerdo para la mejora del camino a Cuesta Redonda, ubicado entre Corral Blanco y Aguas Calientes, en jurisdicción de Villa Vil.

Este trazado es de vital importancia para la conectividad y el desarrollo de las comunidades del norte belicho, por ello, los equipos de Vialidad Provincial comenzarán a trabajar en el corto plazo en el mejoramiento de la traza.

En el transcurso del encuentro, también se definió que la próxima semana el Gobernador y una comitiva provincial viajarán a la localidad de Laguna Blanca para presentar dos proyectos claves: la pavimentación del ingreso a la localidad sobre Ruta 43 hasta el centro del poblado, y la obra eléctrica de la Línea de Media Tensión de 33 kV que conectará Barranca Larga con Laguna Blanca, extendiéndose luego hacia El Peñón y Antofagasta de la Sierra, y permitirá reforzar e independizar el sistema energético de la Puna.

Del encuentro participaron también los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; y de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, además del secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital, Alberto Natella.

Termotanques para Laguna Blanca

El Gobierno provincial continúa con las tareas de reconstrucción de Laguna Blanca y alrededores, tras el temporal de semanas atrás. En esta oportunidad, se informó que se concretará en esta semana el envío de 70 termotanques solares.

La nueva fase del plan de recuperación consiste en la autoconstrucción asistida de viviendas y unidades productivas textiles, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del convenio suscrito con el Gobierno provincial y coordinado por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos. La iniciativa incluye la entrega de materiales y asistencia técnica personalizada, a partir de un relevamiento territorial casa por casa para identificar las necesidades reales de las familias afectadas.

Además de la mejora habitacional, se impulsa la reactivación de espacios productivos vinculados a la Ruta del Telar, incorporando materiales locales, saberes tradicionales y acompañamiento técnico especializado.