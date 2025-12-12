Información importante para los vecinos y vecinas de Barrio Wine Village

La Municipalidad de Cafayate informa que desde el día lunes 15 de diciembre se brindará el servicio de recolección puerta a puerta

Solicitamos a los vecinos/as, en caso de no tener, colocar cestos en sus veredas y sacar la basura en los horarios establecidos de recolección:

Lunes a viernes de 06:00 a 12:00 h