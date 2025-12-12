Información importante para los vecinos y vecinas de Barrio Wine Village

Información importante para los vecinos y vecinas de Barrio Wine VillageSociedad12 de diciembre de 2025Redaccion
La Municipalidad de Cafayate informa que desde el día lunes 15 de diciembre se brindará el servicio de recolección puerta a puerta
Solicitamos a los vecinos/as, en caso de no tener, colocar cestos en sus veredas y sacar la basura en los horarios establecidos de recolección:
Lunes a viernes de 06:00 a 12:00 h
OSEP participó de una reunión de COSSPRA para planificar el 2026
En el encuentro se avanzó en la coordinación de puntos claves como los medicamentos de alto costo, talleres y capacitaciones, reciprocidad e interoperabilidad.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASSAAR
La Asociación Santamariana de Artesanos (ASSAAR), lleva a cabo la Asamblea general ordinaria. Será el viernes 12 de diciembre.
