Diputados: juraron los 21 legisladores electos y se ratificó a Fedeli en la Presidencia

Durante la sesión especial de este martes, en la Cámara de Diputados se tomó juramento a los 21 legisladores electos en los comicios de octubre y se definieron las autoridades, tanto del cuerpo como de cada uno de los bloques de representación parlamentaria. En la oportunidad, se ratificó la continuidad de Paola Fedeli en la presidencia de la Cámara baja, quien estará acompañada por Josefina Herr en la vicepresidencia. Además, se definió que en la secretaría Parlamentaria quede bajo la conducción de Laura Reynoso mientras que para la secretaría Administrativa se eligió a Martha Barot. Respecto a la subsecretaría Parlamentaria, se designó a José Mana y en la subsecretaría Administrativa a Cristina Seco.

En tanto, tras el análisis de la Comisión de Poderes sobre los títulos de los 21 diputados que fueron elegidos en las últimas elecciones y sobre los cuales no existieron impugnaciones, se les tomó juramento a Juan Pablo Sanchez, Carlos Aibar Quintar, María Argerich, Eduardo Andrad; Valentina Reinoso; Stella Nieva; Luis Fadel; Exequiel Moreno; Javier Galán; Francisco Monti; María de los Angeles Herr; Damian Brizuela; María Laura Quintero; Roxana Pereira Reynoso; Pablo Castro; Alicia Paz; Gabriel Mateo Manti;Alba Carolina Aguirre; Yanina Paola Luna; Sonia Nabarro y German Scolamieri. Además, se le tomó juramento a Gustavo Adolfo Perez Díaz en reemplazo de Adrián Brizuela.

Por otra parte, Juan Carlos Ledesma asumió la conducción del bloque Fuerza Patria, lugar en el que estará acompañado por Nicolás Zavaleta en la vicepresidencia. El bloque Somos Provincias Unidas (UCR) quedó presidido por Alicia Paz de la Quintana y en la co-conducción se eligió a Luis Fadel mientras que Tiago Puente encabezará el bloque Generación del Cambio, espacio en el que estará acompañado por Natalia Herrera en la vicepresidencia. El bloque La Libertad Avanza definió que Carlos Aibar Quintar sea presidente y María Laura Quintero la vicepresidenta. Por su parte, el bloque del Movimiento Integrador y Desarrollo (MID) continuará bajo la conducción de Fernando Baigorri acompañado por Javier Galán en la vicepresidencia. Cabe mencionar que en la representación parlamentaria quedaron dos bloques unipersonales: el de Natalia Saseta (PRO) y el de Sonia Nabarro (Fuerza Catamarca).