Un joven fue arrestado en Santa María

En la noche de hoy, a las 21:00, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María arrestó en averiguación del hecho a un joven de apellido Saavedra (18), quien fue sindicado a través de una denunciaZ penal radicada por su propia hermana de 27 años, como el presunto autor de un hecho de violencia intrafamiliar.

Por lo acontecido, esta persona quedó alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.