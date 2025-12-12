Un joven fue arrestado en Santa María

En la noche de hoy, a las 21:00, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María arrestó en averiguación del hecho a un joven de apellido Saavedra (18), quien fue sindicado a través de una denunciaZ penal radicada por su propia hermana de 27 años, como el presunto autor de un hecho de violencia intrafamiliar.
Por lo acontecido, esta persona quedó alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.
Rio Tinto ratifica su apuesta por Catamarca en reunión con los gobernadores de la Mesa del Litio
Aparición de una nueva variante del virus de la influenza H3N2 en el Hemisferio Norte.
OSEP participó de una reunión de COSSPRA para planificar el 2026
En el encuentro se avanzó en la coordinación de puntos claves como los medicamentos de alto costo, talleres y capacitaciones, reciprocidad e interoperabilidad.
Diputados: juraron los 21 legisladores electos y se ratificó a Fedeli en la Presidencia
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASSAAR
La Asociación Santamariana de Artesanos (ASSAAR), lleva a cabo la Asamblea general ordinaria. Será el viernes 12 de diciembre.
El Hospital de Santa María recibió el Premio “Luis R. Cipolletti” 2025
Muestra Anual de Talleres, en Santa María
Desarrollo Productivo puso en funcionamiento el renovado Laboratorio de Sanidad Vegetal
Con esto se brindara los productores el servicio de identificación de plagas y enfermedades para todos los cultivos de la provincia.