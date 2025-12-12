Aparición de una nueva variante del virus de la influenza H3N2 en el Hemisferio Norte.

La influenza es una enfermedad viral respiratoria que afecta a millones de personas en todo el mundo cada año. Los virus de la gripe presentan una alta capacidad de mutación, lo que favorece la aparición de nuevas variantes y complica las acciones de prevención y control. La vacunación anual, previa a la circulación viral, es la principal estrategia disponible para mitigar el impacto del virus.

Recientemente, se ha detectado la aparición de una nueva variante del virus de influenza H3N2 en el Hemisferio Norte, situación que genera preocupación por sus posibles repercusiones en el Hemisferio Sur, durante la próxima temporada invernal.

Características del nuevo subclado (variante) H3N2

El virus de la influenza tipo A, subtipo H3N2, es conocido por su capacidad de rápida evolución genética. El nuevo subclado identificado en el Hemisferio Norte presenta mutaciones en regiones clave de la proteína hemaglutinina, lo que podría incrementar su capacidad de transmisión y evasión del sistema inmunológico. La aparición de estas variaciones genéticas podría influir en la eficacia de las vacunas actualmente disponibles y aumentar el riesgo de brotes más severos.

Situación epidemiológica en el Hemisferio Norte

Durante la última temporada de gripe en el Hemisferio Norte, se observó un incremento en los casos causados por una nueva variante de H3N2 (subtipo J.4.2.1, denominado subclado K), especialmente en Europa y Asia. Las autoridades sanitarias reportaron mayores hospitalizaciones y casos graves, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores de 65 años, embarazadas, y personas con comorbilidades (enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, inmunocompromiso). La rápida propagación de este subclado ha obligado a revisar las recomendaciones de vacunación y las estrategias de vigilancia epidemiológica.

Implicancias para el Hemisferio Sur

La dinámica global de la influenza implica que las variantes predominantes en el Hemisferio Norte pueden llegar al Hemisferio Sur en la siguiente temporada, debido a los viajes internacionales y la circulación mundial de personas. Por ello, existe una alta probabilidad de que el nuevo subclado de H3N2 se introduzca en países del Hemisferio Sur, como Argentina, durante el próximo invierno.

Los principales desafíos incluyen:

Promoción de la vacunación temprana: Incentivar la vacunación, especialmente en adultos mayores, personas embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Revisión de la composición de la vacuna antigripal: Se recomienda adaptar la fórmula de la vacuna para incluir el nuevo subclado, a fin de mejorar la protección de la población.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica: Es fundamental monitorear la circulación viral y detectar tempranamente la presencia de la nueva variante.

Preparación de los sistemas de salud: Ante la posibilidad de un aumento de casos y complicaciones, se sugiere reforzar la capacidad hospitalaria y las campañas de comunicación dirigidas a grupos de riesgo.

Para mitigar el impacto la variante K de H3N2 en el Hemisferio Sur, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda:

Desarrollar campañas de concientización sobre la importancia de la vacunación temprana y las medidas preventivas (como el lavado de manos y el uso de barbijo en ambientes cerrados), tanto para este caso como para el resto de los patógenos respiratorios.

Actualizar la composición de la vacuna antigripal en coordinación con organismos internacionales.

Desarrollar protocolos de atención y manejo clínico para infecciones respiratorias graves por influenza.

En personas que viajan al hemisferio norte, se recomienda completar la vacunación antigripal y mantener las medidas generales de prevención (Lavado de manos, barbijo en sitios concurridos) y consulta temprana ante aparición de síntomas respiratorios.

Conclusión

La aparición de un nuevo subclado del virus de la influenza H3N2 en el Hemisferio Norte representa un desafío importante para la salud pública global. La anticipación y preparación del Hemisferio Sur serán claves para reducir el impacto de la próxima temporada de gripe.

Las claves para lograrlo son:

Acelerar la adecuación de las vacunas para la próxima temporada y redoblar los esfuerzos en la concientización sobre la importancia de la vacunación en general y particularmente la de la gripe, en personas mayores de 65 años, con enfermedades comórbidas, niños pequeños y embarazadas, haciendo cumplir nuestr

o calendario nacional.