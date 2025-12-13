Volvió la máscara de cobre de 3000 *AP* al Museo Eric Boman

La histórica máscara de cobre, una de las piezas metalúrgicas más antiguas de los Andes, ya está nuevamente en exhibición en el Museo Eric Boman.
El Director Provincial de Antropología y su equipo realizaron la entrega oficial a la Comunidad siendo vital la gestión de la Intendenta CPN Erica Inga
Destacamos el trabajo conjunto e Inter -institucional para proteger nuestro patrimonio.
Hallada en 2005 en Bordo Marcial (Valle del Cajón), formó parte de un entierro colectivo, y confirma el temprano desarrollo de la metalurgia en nuestra región.
Un verdadero tesoro que vuelve a mostrarnos la profundidad histórica y cultural de Santa María.
En el encuentro se avanzó en la coordinación de puntos claves como los medicamentos de alto costo, talleres y capacitaciones, reciprocidad e interoperabilidad.
La Asociación Santamariana de Artesanos (ASSAAR), lleva a cabo la Asamblea general ordinaria. Será el viernes 12 de diciembre.
Con esto se brindara los productores el servicio de identificación de plagas y enfermedades para todos los cultivos de la provincia.