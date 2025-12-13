Volvió la máscara de cobre de 3000 *AP* al Museo Eric Boman

Sociedad13 de diciembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1765628035303

La histórica máscara de cobre, una de las piezas metalúrgicas más antiguas de los Andes, ya está nuevamente en exhibición en el Museo Eric Boman.

El Director Provincial de Antropología y su equipo realizaron la entrega oficial a la Comunidad siendo vital la gestión de la Intendenta CPN Erica Inga

  Destacamos el trabajo conjunto e Inter -institucional para proteger nuestro patrimonio.

 Hallada en 2005 en Bordo Marcial (Valle del Cajón), formó parte de un entierro colectivo, y confirma el temprano desarrollo de la metalurgia en nuestra región.

 Un verdadero tesoro que vuelve a mostrarnos la profundidad histórica y cultural de Santa María.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias