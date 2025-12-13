Policías capacitaron a niños y adolescentes de Belén

En la jornada de ayer, luego de una solicitud realizada por personal de Defensa Civil Municipal, numerarios del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, llegaron hasta el Camping Municipal de la Ciudad de Belén, Dpto. Homónimo, donde brindaron un curso de capacitación destinado a unos 27 niños y adolescentes.

Los presentes, fueron instruidos en RCP, inmovilización y trasporte de víctimas, reconocimiento de material para altura, entre otros temas, como así también los policías les comentaron en qué consiste la labor que realizan diariamente.

Esta actividad, responde a los lineamientos de la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad, que pretenden afianzar lazos con la comunidad.