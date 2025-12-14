Sospechado de agredir a su propia madre fue aprehendido en Santa María

En el día de ayer a las 10:45, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María llegaron hasta la localidad de La Soledad de ese Departamento, donde aprehendieron a un joven de apellidos Quijano Chavarría (19), quien habría agredido físicamente a su propia madre, una mujer de 42 años de edad.

Por lo acontecido, el presunto autor del hecho fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.