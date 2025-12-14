Sospechado de agredir a su propia madre fue aprehendido en Santa María

Policías capacitaron a niños y adolescentes de Belén
RedaccionPoliciales13 de diciembre de 2025
En el día de ayer a las 10:45, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María llegaron hasta la localidad de La Soledad de ese Departamento, donde aprehendieron a un joven de apellidos Quijano Chavarría (19), quien habría agredido físicamente a su propia madre, una mujer de 42 años de edad.
Por lo acontecido, el presunto autor del hecho fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.
En la 2da edición de la Feria del Patio, fue suspensión la última jornada, ocasionada por el fenómeno climático que afectó el norte de la capital provincial este domingo.