Formación especializada para fortalecer el sector textil

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca realizó el acto de entrega de certificados correspondiente a la tercera cohorte de la Diplomatura en Industria Textil, una propuesta formativa que busca fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada a una actividad estratégica para la provincia.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y el rector de la UNCa, Oscar Arellano, y el titular de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz, quien además es dueño de la empresa Algodonera del Valle, instalada en El Pantanillo.

La diplomatura cuenta con el patrocinio de la FITA y el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo. En el presente ciclo, 33 estudiantes completaron su formación, con orientación en tres especialidades: Hilandería de Algodón, Tejeduría de Punto Circular y Tejeduría de Calada.

Durante el acto se anunció que en el ciclo lectivo 2026 se dictará la cuarta cohorte de la Diplomatura, incorporando una nueva especialidad: Tintorería. La propuesta será desarrollada por la Facultad de Ciencias Agrarias junto a la Federación de Industrias Textiles Argentinas, con el acompañamiento del Ministerio de Industria de la provincia.

La ceremonia tuvo lugar en la sala auditora de la Facultad de Ciencias Agrarias y contó con la presencia de estudiantes, familiares y autoridades académicas y provinciales, entre ellos la secretaria de Tecnología Aplicada a la Producción, Roxana Barros, y el director Jorge Toledo.

Esta instancia, se destacó en los discursos, “reafirma el compromiso conjunto entre el ámbito académico, el sector privado y el Estado provincial para seguir impulsando la formación técnica y el desarrollo de la industria textil en Catamarca”.