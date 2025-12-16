Cirugías inéditas, prevención y más infraestructura fortalecen al Hospital San Juan Bautista

Durante 2025, el equipo del Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una serie de acciones estratégicas destinadas a fortalecer el sistema de salud pública, con el objetivo de dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad y mejorar la atención de los usuarios de los centros de salud públicos.

En este marco, el trabajo sostenido de los equipos del Hospital Interzonal San Juan Bautista se vio reflejado en el incremento y la complejidad de las prestaciones brindadas, consolidando al establecimiento como un efector clave del sistema sanitario provincial.

Cirugías inéditas de alta complejidad

Entre los principales avances se destacan las cirugías inéditas de alta complejidad, muchas de ellas realizadas por primera vez en la provincia. Entre estas prácticas se encuentran la colangioscopía peroral con tecnología SpyGlass, la cirugía endoscópica de columna, las nefrectomías laparoscópicas y las intervenciones microquirúrgicas con tecnología de neuronavegación.

Asimismo, se incorporaron nuevas prácticas percutáneas, resecciones pulmonares por videotoracoscopía y la exéresis de tumor óseo de células gigantes, ampliando la capacidad resolutiva del hospital y evitando derivaciones a otras provincias.

Circuito de la Mujer: prevención y diagnóstico temprano

El Circuito de la Mujer brindó 328 atenciones integrales que incluyen mamografías, ecografías, estudios de laboratorio, PAP–colposcopía y controles cardiológicos.

Este dispositivo tiene como objetivo principal la prevención de enfermedades a largo plazo y el diagnóstico precoz, permitiendo iniciar tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida de las pacientes a través de una atención integral y coordinada.

Inversión en equipamiento e infraestructura

En paralelo, se concretaron obras de remodelación, climatización y mejoras edilicias en áreas críticas del hospital, orientadas a optimizar los espacios de atención y las condiciones de trabajo del personal de salud.

Además, se incorporó equipamiento médico y tecnológico destinado a fortalecer la capacidad diagnóstica y terapéutica del Hospital San Juan Bautista, acompañando el crecimiento de la demanda asistencial y mejorando la calidad de la atención que se brinda a la comunidad.