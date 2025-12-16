Catamarca fortalece su perfil exportador en trabajo conjunto con ARCA
El director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia.Sociedad16 de diciembre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil recibió este lunes a Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia. El encuentro marcó un avance estratégico para el sector privado, al consolidar un nuevo esquema operativo que simplifica y agiliza las exportaciones.
En ese marco, las autoridades recorrieron las fincas El Alto SA y Olivos al Mundo, dos firmas que ya se incorporaron al sistema digital de exportaciones a partir de un convenio recientemente firmado con la Dirección General de Aduanas. La agenda incluyó además visitas a las fábricas de Algodonera del Valle y RA Intertrading, otros actores relevantes de la producción local.
En el recorrido acompañaron el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, funcionarios del organismo nacional, entre otras autoridades.
Exportaciones más ágiles
Se debe recordar que, la visita de Pazo se da en el marco del acuerdo alcanzado días atrás, que permite que empresas catamarqueñas realicen todos los procedimientos aduaneros de exportación de manera digital, sin necesidad de la presencia física de personal de Aduana en las plantas. Se trata de un cambio operativo sustancial, impulsado por el Gobierno de Catamarca, que impacta directamente en la eficiencia y competitividad del entramado productivo provincial.
Desde el sector empresarial destacaron especialmente la vinculación directa con ARCA, un reclamo histórico que finalmente se concretó gracias a la gestión provincial y al trabajo articulado con el organismo nacional.
