Feria Navideña en el Patio en Catamarca

Se llevó a cabo con gran participación la Feria Navideña en el Patio, un espacio que reunió identidad, tradición y sabores locales en la ciudad de Catamarca. En el marco del evento, alumnos del Centro de Formación Profesional realizaron una destacada presentación gastronómica en el escenario, donde compartieron una reseña histórica sobre productos regionales y técnicas culinarias tradicionales.
Durante la demostración se trabajó con ingredientes identitarios como harina de capia, harina de malbec, nuez, quinoa, pasas, reducción de vino patero y dulce de cayote, entre otros sabores característicos de la región. El público pudo conocer la elaboración y propuesta de productos innovadores como el alfajor de harina de capia y malbec, el pan dulce navideño con harina de vino y el budín de malbec con nueces.
Asimismo, Santa María presentó su calendario de actividades para el verano 2026, dando a conocer la agenda de propuestas culturales, turísticas y recreativas previstas para la próxima temporada.
La actividad puso en valor la formación, el saber hacer y la creatividad aplicada a la gastronomía regional, fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y producción local en un contexto festivo y familiar.
