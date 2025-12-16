Asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en la Administración Pública

El Poder Ejecutivo, mediante decreto, dispuso que la Administración Pública tendrá asueto los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida alcanza a todos los organismos, dependencias y entidades que integran el sector público.

La disposición busca facilitar la organización familiar y personal de los trabajadores en las jornadas previas a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, promoviendo el encuentro y el descanso en fechas tradicionalmente significativas.

Desde el Ejecutivo se precisó que el asueto se aplicará en todo el ámbito de la administración pública, sin perjuicio de la continuidad de los servicios esenciales, que deberán garantizar su normal funcionamiento conforme a las disposiciones vigentes.