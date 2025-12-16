Asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en la Administración Pública

Asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en la Administración PúblicaSociedad16 de diciembre de 2025Redaccion
El Poder Ejecutivo, mediante decreto, dispuso que la Administración Pública tendrá asueto los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida alcanza a todos los organismos, dependencias y entidades que integran el sector público.
La disposición busca facilitar la organización familiar y personal de los trabajadores en las jornadas previas a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, promoviendo el encuentro y el descanso en fechas tradicionalmente significativas.
Desde el Ejecutivo se precisó que el asueto se aplicará en todo el ámbito de la administración pública, sin perjuicio de la continuidad de los servicios esenciales, que deberán garantizar su normal funcionamiento conforme a las disposiciones vigentes.
Catamarca fortalece su perfil exportador en trabajo conjunto con ARCA
El director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia.
Feria Navideña en el Patio en Catamarca
Catamarca fortalece su perfil exportador en trabajo conjunto con ARCA
El director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia.
La ministra Roldán dispuso el reintegro del canon a los expositores de la Feria del Patio
En la 2da edición de la Feria del Patio, fue suspensión la última jornada, ocasionada por el fenómeno climático que afectó el norte de la capital provincial este domingo.
Volvió la máscara de cobre de 3000 *AP* al Museo Eric Boman
Un joven fue arrestado en Santa María
Información importante para los vecinos y vecinas de Barrio Wine Village
Rio Tinto ratifica su apuesta por Catamarca en reunión con los gobernadores de la Mesa del Litio
Aparición de una nueva variante del virus de la influenza H3N2 en el Hemisferio Norte.
OSEP participó de una reunión de COSSPRA para planificar el 2026
En el encuentro se avanzó en la coordinación de puntos claves como los medicamentos de alto costo, talleres y capacitaciones, reciprocidad e interoperabilidad.
Diputados: juraron los 21 legisladores electos y se ratificó a Fedeli en la Presidencia
Un joven fue arrestado en Santa María
Sospechado de agredir a su propia madre fue aprehendido en Santa María
Colecta de Sangre en Cafayate
Catamarca fortalece su perfil exportador en trabajo conjunto con ARCA
El director ejecutivo de ARCA (ex AFIP), quien visitó Catamarca con el objetivo de profundizar la vinculación institucional y conocer de primera mano la realidad de las empresas productivas de la provincia.