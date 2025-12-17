Egresó la nueva promoción de oficiales ayudantes y subadjutores de la Policía

La Escuela de Cadetes “teniente General Juan Domingo Perón” conmemoró un nuevo egreso de futuros oficiales de la Policía de la provincia, en una emotiva ceremonia realizada en el Cine Teatro Catamarca.

En este sentido, culminada su preparación profesional a lo largo de tres años de estudio, 90 cadetes fueron promovidos a la jerarquía de oficiales ayudantes y oficiales subadjutores ayudantes del Servicio Penitenciario Provincial.

El acto protocolar, fue presidido por el gobernador Raúl Jalil, acompañado del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad y Orden Público, Gastón Venturini; el jefe de la Policía, Marcos Herrera; el Subjefe de la Policía, Omar Seiller; el Inspector General de Policía, Sebastián Carrizo; integrantes de la plana mayor policial, el Jefe del Escuadrón 67 Catamarca, Comandante Jorge Luis Fagundez; el representante del Ejército Argentino, el rector del IES Policial y director de Institutos Policiales, entre otras autoridades y miembros de la fuerza.

En su discurso, el secretario de Seguridad y Orden Público, expresó que “es un día de inmensa alegría y orgullo para la institución policial. Quiero felicitar a los profesores e instructores que han brindado sus conocimientos y experiencias en la formación de todos ustedes como nuevos profesionales de la seguridad. Gracias por su vocación de servicio, que ha sido el norte de los egresados en este camino”.

Resaltó que “hoy deben sentirse orgullosos de representar a la Policía de Catamarca y al Servicio Penitenciario, y les pido que lleven con honor y responsabilidad este uniforme que los identifica. A los futuros miembros de las fuerzas de seguridad, les digo que están preparados para enfrentar los nuevos desafíos que se les van a presentar, preparados para trabajar en equipo y les pido que entre todos sigamos construyendo una Catamarca más segura y más justa”.

A continuación, reconociendo la capacitación profesional adquirida, se realizó la entrega del despacho correspondiente a los flamantes oficiales ayudantes de Policía Técnicos Superiores en Seguridad Pública y oficiales subadjutores ayudantes del Servicio Penitenciario Provincial.

Mejores promedios

Para finalizar, se hicieron entrega de reconocimientos y premios a las mejores órdenes de mérito en los diferentes campos de formación: mejor promedio en “Práctica Profesionalizante” y “Formación General” para la oficial ayudante, Micaela Lobo; el mejor promedio en “Área Específica” para la Oficial Ayudante Guillermina Bulacios Vildoza; el mejor promedio de Hijo de Policía Retirado para el oficial ayudante, Isaías Chaile Domínguez; premio para mejor compañero de la promoción N°70 de oficial ayudante y N°8 de oficiales subadjutores ayudantes del Servicio Penitenciario, el oficial ayudante Salomón Carrizo; mejor promedio de Egreso la oficial ayudante, Micaela Lobo.

Legado institucional

En este camino de formación, los alumnos aprendieron de cada uno de los profesores e instructores los conocimientos para incrementar el nivel cultural del futuro policía y del penitenciario. La experiencia requirió el aprendizaje de técnicas y tácticas específicas para poder servir y proteger, así como también los valores institucionales como disciplina, espíritu de cuerpo, honestidad, lealtad, valor, dignidad, tolerancia, justicia, abnegación de sacrificio, por el bienestar de los demás, a cambio de nada.