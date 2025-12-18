Día de la Copla y la Tonada Santamariana

La Municipalidad de Santa María invita a compartir un encuentro que celebra la identidad y la música de nuestra tierra, en conmemoración del natalicio de Eusebio Mamani.
Se llevara a cabo el día Sábado 20 de diciembre a 11 hs. En la Plaza Manuel Belgrano
- Marcha de copleros y copleras
- Ronda de canto con caja
- Músicos en vivo
¡Viví la tradición y celebremos juntos nuestra cultura!
Fuentes: Redes sociales
