Día de la Copla y la Tonada Santamariana

Cultura18 de diciembre de 2025RedaccionRedaccion
IMG-20251218-WA0070

La Municipalidad de Santa María invita a compartir un encuentro que celebra la identidad y la música de nuestra tierra, en conmemoración del natalicio de Eusebio Mamani.

Se llevara a cabo el día Sábado 20 de diciembre a 11 hs. En la  Plaza Manuel Belgrano

  • Marcha de copleros y copleras  
  •  Ronda de canto con caja  
  •  Músicos en vivo  

¡Viví la tradición y celebremos juntos nuestra cultura! 

Fuentes: Redes sociales 

https://www.facebook.com/share/p/1BkkMJxnes/

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias