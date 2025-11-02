Procesión de Todos los Santos, en Santa María

Cultura02 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1762083096174

En el dia de ayer se  vivio una tarde llena de fe, alegría y comunidad.

 Se celebramos la fiesta de Todos los Santos, recordando a tantos hombres y mujeres que siguieron a Jesús con amor, y muestran que la santidad también se vive en lo simple de cada día: en ayudar, en perdonar, en compartir y en amar.

 “Ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir con amor lo ordinario.”

Desde la catequesis quieren agradecer de corazón a todas las familias que participaron con tanto entusiasmo, acompañando a los chicos y siendo parte de este hermoso camino de fe.

—¡Gracias por su alegría, su compromiso y por caminar juntos hacia Jesús!—

Fuente: red social "Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria"

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias