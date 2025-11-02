Procesión de Todos los Santos, en Santa María

En el dia de ayer se vivio una tarde llena de fe, alegría y comunidad.

Se celebramos la fiesta de Todos los Santos, recordando a tantos hombres y mujeres que siguieron a Jesús con amor, y muestran que la santidad también se vive en lo simple de cada día: en ayudar, en perdonar, en compartir y en amar.

“Ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir con amor lo ordinario.”

Desde la catequesis quieren agradecer de corazón a todas las familias que participaron con tanto entusiasmo, acompañando a los chicos y siendo parte de este hermoso camino de fe.

—¡Gracias por su alegría, su compromiso y por caminar juntos hacia Jesús!—

Fuente: red social "Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria"