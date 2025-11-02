Procesión de Todos los Santos, en Santa María

En el dia de ayer se vivio una tarde llena de fe, alegría y comunidad.
Se celebramos la fiesta de Todos los Santos, recordando a tantos hombres y mujeres que siguieron a Jesús con amor, y muestran que la santidad también se vive en lo simple de cada día: en ayudar, en perdonar, en compartir y en amar.
“Ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir con amor lo ordinario.”
Desde la catequesis quieren agradecer de corazón a todas las familias que participaron con tanto entusiasmo, acompañando a los chicos y siendo parte de este hermoso camino de fe.
—¡Gracias por su alegría, su compromiso y por caminar juntos hacia Jesús!—
Fuente: red social "Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria"
La propuesta quedó entre los 20 proyectos seleccionados de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, por un programa internacional que impulsa iniciativas para promover las cocinas tradicionales.
Con una marcha sonora y emotiva, mujeres y hombres de toda la provincia revalorizaron el canto ancestral con caja durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2025.
Emprendedores y emprendedoras de distintas localidades —desde Santa María y Andalgalá hasta Siján, Pomán y Valle Viejo— ofrecen una diversidad de delicias.
Son los artesanos de Belén y Antofagasta de la Sierra que tejen los ponchos y prendas con el hilo más fino del mundo.