En el Día Internacional de la Música, se celebra las voces que nos representan y nos abrazan como pueblo.



Desde el municipio de Santa Maria invitan a vivir “Encuentro con Nuestras Voces”, este viernes 21 de noviembre a las 18 hs en el Centro Cultural Yokavil, un espacio para honrar nuestra identidad a través del canto, la poesía y el talento de nuestra gente.

Porque la música nos une, nos cuenta y nos hace comunidad.

Fuente: Red social " Municipalidad de Santa María