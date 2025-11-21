En el Día Internacional de la Música, se celebra las voces que nos representan y nos abrazan como pueblo.
Desde el municipio de Santa Maria invitan a vivir “Encuentro con Nuestras Voces”, este viernes 21 de noviembre a las 18 hs en el Centro Cultural Yokavil, un espacio para honrar nuestra identidad a través del canto, la poesía y el talento de nuestra gente.
Porque la música nos une, nos cuenta y nos hace comunidad.
Fuente: Red social " Municipalidad de Santa María
Comunicado de la Municipalidad de Santa María
La propuesta quedó entre los 20 proyectos seleccionados de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, por un programa internacional que impulsa iniciativas para promover las cocinas tradicionales.
Con una marcha sonora y emotiva, mujeres y hombres de toda la provincia revalorizaron el canto ancestral con caja durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2025.
Sabores que cuentan historias: El Salón de Productos Regionales, una tentación en el Poncho
Emprendedores y emprendedoras de distintas localidades —desde Santa María y Andalgalá hasta Siján, Pomán y Valle Viejo— ofrecen una diversidad de delicias.
