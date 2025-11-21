Día Internacional de la Música

Cultura21 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
583244949_17930943936131367_3831950998070866370_n

En el Día Internacional de la Música, se  celebra las voces que nos representan y nos abrazan como pueblo.

  
Desde el municipio de Santa Maria invitan a vivir “Encuentro con Nuestras Voces”, este viernes 21 de noviembre a las 18 hs en el Centro Cultural Yokavil, un espacio para honrar nuestra identidad a través del canto, la poesía y el talento de nuestra gente.

Porque la música nos une, nos cuenta y nos hace comunidad.

Fuente: Red social " Municipalidad de Santa María 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias