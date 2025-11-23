La intendente de Santa María CPN Erica Inga acompaño en la celebracion de la 44ª edición de la Fiesta de la Tradición en Fuerte Quemado.
Un encuentro que honra nuestras raíces, las costumbres y la identidad.
Erica Inga agradece profundamente a los organizadores que mantienen viva la celebración, a las familias que año tras año la sostienen y a todas las agrupaciones que acompañan este momento tan especial.
Día Internacional de la Música
Procesión de Todos los Santos, en Santa María
El charqui catamarqueño, ganador del Fondo Ibercocinas 2025
La propuesta quedó entre los 20 proyectos seleccionados de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, por un programa internacional que impulsa iniciativas para promover las cocinas tradicionales.
San Roque, la fiesta que convoca fe y cultura en los Valles Calchaquíes
De la tierra a las manos: el arte natural del Poncho
“Catamarca Retumba”: cajas y coplas hicieron eco del Poncho
Con una marcha sonora y emotiva, mujeres y hombres de toda la provincia revalorizaron el canto ancestral con caja durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2025.
Santa María brilló en el Poncho con "Carnaval en los Valles"
Sabores que cuentan historias: El Salón de Productos Regionales, una tentación en el Poncho
Emprendedores y emprendedoras de distintas localidades —desde Santa María y Andalgalá hasta Siján, Pomán y Valle Viejo— ofrecen una diversidad de delicias.
El Poncho con el hilo más fino del mundo está en Catamarca
Son los artesanos de Belén y Antofagasta de la Sierra que tejen los ponchos y prendas con el hilo más fino del mundo.