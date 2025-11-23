La intendente de Santa María CPN Erica Inga acompaño en la celebracion de la 44ª edición de la Fiesta de la Tradición en Fuerte Quemado.

Un encuentro que honra nuestras raíces, las costumbres y la identidad.

Erica Inga agradece profundamente a los organizadores que mantienen viva la celebración, a las familias que año tras año la sostienen y a todas las agrupaciones que acompañan este momento tan especial.