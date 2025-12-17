Arrestan a un hombre en Belén

En la noche de ayer, a las 22:00, efectivos de la Comisaría Departamental Belén, arrestaron a un hombre de 33 años de edad, de apellido Villacorta, quien habría causado un desorden en la vía pública, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.