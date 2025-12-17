¡Aprovechá las promos para la Reina del Yokavil!

Comprá tus entradas para la 46° Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil con beneficios especiales 

Promociones:

Banco Nación: 30% OFF (tope $15.000 por tarjeta – Visa y Mastercard)

 Centrocard: 3 cuotas sin interés (6 para empleados municipales)

Naranja: 4 cuotas sin interés

Macro: 3 cuotas sin interés

 Precios:

Viernes: $40.000

Sábado: $40.000

Domingo: $25.000

 Promo 3 noches: $90.000 (solo efectivo o transferencia)

¡No te quedes afuera! 

