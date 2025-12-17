Comprá tus entradas para la 46° Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil con beneficios especiales
Promociones:
Banco Nación: 30% OFF (tope $15.000 por tarjeta – Visa y Mastercard)
Centrocard: 3 cuotas sin interés (6 para empleados municipales)
Naranja: 4 cuotas sin interés
Macro: 3 cuotas sin interés
Precios:
Viernes: $40.000
Sábado: $40.000
Domingo: $25.000
Promo 3 noches: $90.000 (solo efectivo o transferencia)
¡No te quedes afuera!
¡Aprovechá las promos para la Reina del Yokavil!
