OSEP optimiza su app y suma un historial de compra de medicamentos

OSEP optimiza su app y suma un historial de compra de medicamentosSociedad19 de diciembre de 2025Redaccion
La nueva función permitirá un mayor control de los medicamentos adquiridos por los afiliados, lo que mejora la transparencia y minimiza el riesgo de operaciones fraudulentas.
La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) incorporará en su app móvil el historial de medicamentos, una nueva funcionalidad que permitirá a los afiliados visualizar el movimiento de sus consumos en farmacias con el fin de reforzar la seguridad, el control y la transparencia.
De este modo, cada usuario podrá contar en su celular con toda la información referida a su consumo de medicamentos. Con respecto a su funcionamiento, la aplicación OSEP Móvil Catamarca enviará una notificación a la sección Avisos con el siguiente detalle: farmacia en la que se compró el medicamento, fecha, nombre de la medicación, cantidad y presentación. Cabe aclarar que el reporte de esta información se emitirá de manera semanal para mantener una actualización periódica y garantizar un registro oportuno de los consumos y de posibles irregularidades.
La nueva funcionalidad forma parte de una serie de medidas adoptadas por la Obra Social, con el fin de llevar un control más exhaustivo y efectivo de la dispensa de medicamentos. En este sentido, cabe recordar que meses atrás OSEP detectó un presunto caso de consumo fraudulento de medicamentos. A raíz de lo anterior, la institución presentó una denuncia penal en Fiscalía General para esclarecer la maniobra que habría involucrado a afiliados, profesionales médicos y una farmacia de la provincia.
Esta actualización se suma a otras herramientas significativas de OSEP Móvil Catamarca como el historial de prestaciones, que permite llevar un monitoreo de las órdenes y autorizaciones cargadas al afiliado titular y a su grupo familiar, y las notificaciones de ingreso y alta de internación en tiempo real.
