Personal policial secuestró Marihuana en Belén

En el día de ayer, mientras personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén) y de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaba un operativo de control vehicular en la ruta provincial N° 34, a la altura del ingreso a la localidad de Villa Vil, Departamento Belén, con la ayuda de canes adiestrados para detectar estupefacientes, controlaron un automóvil Toyota Etios, en el que circulaban dos jóvenes 20 y 26 años de edad.

Durante el procedimiento y al momento de realizarle un palpado superficial a una de estas personas, los policías encontraron entre sus prendas de vestir un envoltorio de plástico con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro.

Asimismo, en el empalme de las rutas provinciales N° 137 y N° 223, de la localidad de la Puerta de Corral Quemado, del Departamento mencionado, los policías hicieron lo propio con una motocicleta tipo 150 cc., de color azul, conducida por un sujeto de 26 años, a quien al momento de identificarlo y tras una inspección, el can “Lobo” realizó una marcación en una mochila que tenía en su poder, y los efectivos incautaron una bolsa de papel con la misma sustancia estupefaciente mencionada.

Finalmente y en ambos casos, tomó conocimiento el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.