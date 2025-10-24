Taller de Historieta, en Cafayate

Desde la Municipalidad de Cafayate, Invitan a niños, niñas y jóvenes hasta 16 años a participar de esta capacitación gratuita, a cargo de César Argañaraz.

Se llevara a cabo en el Cine Teatro Municipal – Av. Güemes Sur 81, el día Miércoles 29 de octubre, a las10:00 hs.

Actividad gratuita

Inscripciones en la Dirección de Cultura (misma dirección, de 8 a 14 h y 15 a 21 h)