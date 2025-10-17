Impulsando juntos el turismo de Cafayate.

La Secretaría de Turismo participó ayer de la Ronda de Negocios organizada por la Asociación de Turismo de Cafayate (ATC), en conjunto con el INPROTUR, en el marco del FAM Press Asunción – Salta 2025.

Un valioso espacio para fortalecer la promoción del destino y generar vínculos con operadores turísticos internacionales.

Desde el municipio agradecen a la ATC por la invitación y por continuar impulsando, junto al sector público y privado, el desarrollo turístico de nuestra región.