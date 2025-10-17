Charla informativa sobre Ingeniería en Agrimensura, en Cafayate

Cafayate17 de octubre de 2025
 Estudiantes del último año de Cafayate participaron de una interesante charla sobre la carrera de Ingeniería en Agrimensura, que se dicta en la Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.

El Ing. Agrim. Mario Vera, la Ing. Agrim. Gimena Caro y los estudiantes Lucas Molinas y Tomás Di Lucia compartieron su experiencia y explicaron en qué consiste esta disciplina, que combina tecnología, matemática y trabajo de campo para el relevamiento, medición y representación del territorio.

 Podés conocer más sobre la carrera en tecno.unca.edu.ar

Agradecemos a la Asociación de Agrimensores de Salta por generar esta valiosa oportunidad para que los jóvenes cafayateños conozcan más sobre su futuro académico.

