Charla informativa sobre Ingeniería en Agrimensura, en CafayateCafayate17 de octubre de 2025Redaccion
Estudiantes del último año de Cafayate participaron de una interesante charla sobre la carrera de Ingeniería en Agrimensura, que se dicta en la Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.
El Ing. Agrim. Mario Vera, la Ing. Agrim. Gimena Caro y los estudiantes Lucas Molinas y Tomás Di Lucia compartieron su experiencia y explicaron en qué consiste esta disciplina, que combina tecnología, matemática y trabajo de campo para el relevamiento, medición y representación del territorio.
Podés conocer más sobre la carrera en tecno.unca.edu.ar
Agradecemos a la Asociación de Agrimensores de Salta por generar esta valiosa oportunidad para que los jóvenes cafayateños conozcan más sobre su futuro académico.
Charla informativa sobre Ingeniería en Agrimensura, en Cafayate
5° Operativo de Descacharrado, en Cafayate
Muestra “El Niño Chamisita” de César Argañaraz, en Cafayate
Primer Congreso “La Inclusión Nos Une”
1ra Exposición de Prácticas Profesionalizantes 2025
Expo de Prácticas Profesionalizantes de Escuelas Técnicas en Cafayate
Cafayate sigue apostando a la educación y al futuro de los jóvenes
Cronograma de Garrafa Federal – Octubre 2025
Taller de Encapsulado en Resina – Full Llaveros en Cafayate
Iniciativas que promueven salud, en Cafayate
Expo Turismo 2025 en Cafayate
Muestra “El Niño Chamisita” de César Argañaraz, en Cafayate
Invitación al sector privado, productivo y emprendedor de Santa María y San Jose
Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector económico local.