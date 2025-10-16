Muestra “El Niño Chamisita” de César Argañaraz, en Cafayate

Desde la Dirección de Cultura de Cafayate acompañaron la inauguración de la muestra que pone en valor el talento y la creatividad de un gran artista cafayateño.

“El Niño Chamisita”, declarada de Interés Provincial, es una obra que rescata las raíces e historia a través del arte de la historieta.

Desde el municipio agradecen a César por compartir su trabajo con la comunidad y seguir difundiendo la identidad calchaquí desde su mirada artística.