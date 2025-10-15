Instituto de Estudios Superiores Santa María

Rector: Prof. Alfredo Llampa | Prof. Tiara Rueda

Este jueves y viernes se desarrollará el Primer Congreso “La Inclusión Nos Une”, con la participación de especialistas de Tucumán, Catamarca, en Santa María.

Las inscripciones son online, a traves de un codigo QR.

“Buscamos que nuestras aulas sean un espacio de varias diversidades”, expresó la Prof. Rueda.

La nota completa podés verla en el noticiero https://www.facebook.com/share/v/1C5mycYbGx/

Fuente: red social, Canal 3 Tv color Las Lomitas