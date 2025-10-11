Cafayate sigue apostando a la educación y al futuro de los jóvenes

La Sra. Intendente de Cafayate Rita Guevara realizó la donación de un freezer de 1080 litros y diversos electrodomésticos a la Escuela de Educación Técnica CFP N° 3111.

Además, en la Escuela para Adultos N° 7024 “Dr. Mariano Moreno” (EPJA) se entregó un freezer, en el marco del Convenio de Colaboración de Ferias de Ciencia.

Estas entregas permitirán que los alumnos y alumnas continúen desarrollando sus tareas y proyectos en el área de cocina