Expo Turismo 2025 en Cafayate

Cafayate27 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1758973373518

 En la noche de ayer se  vivió la Expo Turismo 2025 en Cafayate, una jornada con gran convocatoria donde vecinos y turistas se acercaron a esta iniciativa en el marco de la Semana del Turismo.

Los presentes pudieron conocer todo lo que Cafayate tiene para ofrecer académicamente, gracias a la participación de las instituciones educativas y organismos que se sumaron a la propuesta:


. IES N° 6009
. U.N.Sa Sede Cafayate
. U.P.A.Tec.O Sede Cafayate
. Seccional Policía Turística
. Centro de Atención al Visitante – Municipalidad de Cafayate

Desde el municipio agradecen especialmente a las bodegas Stutz, Vasija Secreta y El Esteco por su colaboración.

 Siguen trabajando para mostrar al mundo la riqueza cultural, académica y turística.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias