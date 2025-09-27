En la noche de ayer se vivió la Expo Turismo 2025 en Cafayate, una jornada con gran convocatoria donde vecinos y turistas se acercaron a esta iniciativa en el marco de la Semana del Turismo.

Los presentes pudieron conocer todo lo que Cafayate tiene para ofrecer académicamente, gracias a la participación de las instituciones educativas y organismos que se sumaron a la propuesta:



. IES N° 6009

. U.N.Sa Sede Cafayate

. U.P.A.Tec.O Sede Cafayate

. Seccional Policía Turística

. Centro de Atención al Visitante – Municipalidad de Cafayate

Desde el municipio agradecen especialmente a las bodegas Stutz, Vasija Secreta y El Esteco por su colaboración.

Siguen trabajando para mostrar al mundo la riqueza cultural, académica y turística.