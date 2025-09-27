En la noche de ayer se vivió la Expo Turismo 2025 en Cafayate, una jornada con gran convocatoria donde vecinos y turistas se acercaron a esta iniciativa en el marco de la Semana del Turismo.
Los presentes pudieron conocer todo lo que Cafayate tiene para ofrecer académicamente, gracias a la participación de las instituciones educativas y organismos que se sumaron a la propuesta:
. IES N° 6009
. U.N.Sa Sede Cafayate
. U.P.A.Tec.O Sede Cafayate
. Seccional Policía Turística
. Centro de Atención al Visitante – Municipalidad de Cafayate
Desde el municipio agradecen especialmente a las bodegas Stutz, Vasija Secreta y El Esteco por su colaboración.
Siguen trabajando para mostrar al mundo la riqueza cultural, académica y turística.
Juegos Estudiantiles 2025 en Santa María
Semana del Turismo en Cafayate
Operativo de Descacharrado en Cafayate
3° jornada de la Semana del Turismo, en Cafayate
Taller de cerámica en Cafayate
¡Sumate a la Maratón Nacional de Lectura 2025!
Taller de Lectura y Escritura Abierta: “Memorias Inolvidables”, en Cafayate
Licitación Pública N° 05/2025, en Cafayate
Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Cafayate
¡Comenzaron los trabajos de mejora en el Cine Teatro Municipal!
Exposición en Cafayate
Semana del Turismo en Cafayate
126 artesanas y artesanos se diplomaron en Tejido en Telar.
Una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.