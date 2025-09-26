Semana del Turismo en Cafayate

Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística
RedaccionSociedad26 de septiembre de 2025
En el marco de la Semana del Turismo el día de miercoles 24 de Septiembre, se llevó adelante la Degustación "Enoturismo calchaquí para una transformación sostenible" @upateco_universidad Sede Cafayate
La actividad estuvo a cargo de la Enóloga y sommelier en formación, Ingrid Cruz con la participación de estudiantes y profesionales del turismo en Cafayate.
Desde el municipio agradecen especialmente a @iniciosnawpa_cafayate por su colaboración con vinos para poder realizar este encuentro de aprendizaje y experiencia.