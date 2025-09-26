Semana del Turismo en Cafayate

En el marco de la Semana del Turismo el día de miercoles 24 de Septiembre, se llevó adelante la Degustación "Enoturismo calchaquí para una transformación sostenible" @upateco_universidad Sede Cafayate

La actividad estuvo a cargo de la Enóloga y sommelier en formación, Ingrid Cruz con la participación de estudiantes y profesionales del turismo en Cafayate.

Desde el municipio agradecen especialmente a @iniciosnawpa_cafayate por su colaboración con vinos para poder realizar este encuentro de aprendizaje y experiencia.