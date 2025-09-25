Operativo de Descacharrado en Cafayate

Este miércoles se llevó adelante el 3º Operativo de Descacharrado en la ciudad de Cafayate.

Desde el municipio agradecen a todos los vecinos y vecinas que, con responsabilidad, sacaron a la vereda los objetos en desuso y colaboraron con esta acción preventiva.

"Con el compromiso de la comunidad seguimos trabajando juntos para cuidar la salud de todos".

Fuente: red social de -Municipalidad de Santa María-