Operativo de Descacharrado en Cafayate

Cafayate25 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1758831509192

Este miércoles se llevó adelante el 3º Operativo de Descacharrado en la ciudad de Cafayate.

Desde el municipio  agradecen a todos los vecinos y vecinas que, con responsabilidad, sacaron a la vereda los objetos en desuso y colaboraron con esta acción preventiva.

 "Con el compromiso de la comunidad seguimos trabajando juntos para cuidar la salud de todos".

Fuente: red social de -Municipalidad de Santa María-

