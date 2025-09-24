3° jornada de la Semana del Turismo, en Cafayate

Durante la 3° jornada de la Semana del Turismo, el equipo del Proyecto Arqueológico Cafayate, presentaron "Patrimonio, turismo y nuevas investigaciones" en torno a su campo de investigación.

La Dra Rossana Ledesma, junto a los licenciados en Antropología Rodrigo Cardozo, Jimena Villarroel, Valentina Torres y Florencia Ganam, parte del equipo de ecatur.salta compartieron sus investigaciones y avances en el registro de nuestro pasado y la importancia de su conservación para el futuro

Fuente: red social de "Municipalidad de Cafayate"