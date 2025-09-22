Taller de cerámica en Cafayate



En la tarde de hoy, en Cafayate se llevo a cabo el Taller de Cerámica a Cielo Abierto en la Plaza 20 de Febrero, con gran participación de vecinos y turistas.

Los más pequeños también fueron protagonistas: niños del Jardín y de la Escuela Infantil de Policía disfrutaron de modelar y crear con sus propias manos.

Gracias a todos los que se acercaron a ser parte de este espacio de cultura y comunidad.