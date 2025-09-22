Taller de cerámica en Cafayate

Cafayate22 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
552911261_18290884444281466_7635901119616678519_n


En la tarde de hoy, en Cafayate se llevo a cabo el Taller de Cerámica a Cielo Abierto en la Plaza 20 de Febrero, con gran participación de vecinos y turistas.

   Los más pequeños también fueron protagonistas: niños del Jardín y de la Escuela Infantil de Policía disfrutaron de modelar y crear con sus propias manos.

  Gracias a todos los que se acercaron a ser parte de este espacio de cultura y comunidad.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
imagen_2025-09-21_183916587

El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad

Redaccion
Sociedad21 de septiembre de 2025

El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.

Boletín de noticias