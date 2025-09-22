Taller de cerámica en Cafayate

Incendio forestal en la localidad de La Loma
RedaccionSociedad22 de septiembre de 2025
En la tarde de hoy, en Cafayate se llevo a cabo el Taller de Cerámica a Cielo Abierto en la Plaza 20 de Febrero, con gran participación de vecinos y turistas.
Los más pequeños también fueron protagonistas: niños del Jardín y de la Escuela Infantil de Policía disfrutaron de modelar y crear con sus propias manos.
Gracias a todos los que se acercaron a ser parte de este espacio de cultura y comunidad.
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.