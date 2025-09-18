Taller de Lectura y Escritura Abierta: “Memorias Inolvidables”, en Cafayate

Desde la municipalidad de Cafayate,  invitan a participar del Taller de Lectura y Escritura Abierta: “Memorias Inolvidables”.

Un espacio para compartir, recordar y construir juntos la historia de nuestra comunidad a través de la investigación, testimonios y experiencias.

  Biblioteca Pública “Dr. Nicolás Avellaneda” – Edificio Municipal, todos los jueves de 18:00 a 20:00 hs.

  Gratuito y abierto a todo público.

