Licitación Pública N° 05/2025, en Cafayate

En el transcurso de la mañana de hoy, en la Municipalidad de Cafayate, se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 05/2025, correspondiente a la ejecución de la obra:

“Pavimento de hormigón simple – Calle San Lorenzo, Etapa I”.

La instancia contó con la presencia de representantes legales y contables del Municipio, el Secretario de Gobierno y representantes de las empresas oferentes.

Desde el municipio siguen avanzando con obras que mejoran la infraestructura y el desarrollo de la ciudad.