Licitación Pública N° 05/2025, en Cafayate

En el transcurso de la mañana de hoy, en la Municipalidad de Cafayate, se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 05/2025, correspondiente a la ejecución de la obra:
“Pavimento de hormigón simple – Calle San Lorenzo, Etapa I”.
La instancia contó con la presencia de representantes legales y contables del Municipio, el Secretario de Gobierno y representantes de las empresas oferentes.
Desde el municipio siguen avanzando con obras que mejoran la infraestructura y el desarrollo de la ciudad.
Se vienen los Juegos Estudiantiles 2025 , en Santa María
Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Cafayate
¡Comenzaron los trabajos de mejora en el Cine Teatro Municipal!
Exposición en Cafayate
1° Operativo de Descacharrado en Cafayate
Taller hablemos del suicidio _Cafayate_
Septiembre Cultural en Cafayate
Cafayate convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M
Conversatorio sobre de los derechos de la salud _Cafayate_
Con gran alegría celebramos el Día del Niño en Cafayate
Importante obra eléctrica en Falda Grande -Cafayate-
En Santa María personal policial recuperó una motocicleta sustraída en la Capital
Catamarca suma nuevas unidades de transporte con tecnología de punta
Avance histórico para la salud de Santa María
Catamarca busca atraer inversiones mineras en Japón
La provincia de Catamarca abrió esta semana una importante agenda internacional en Tokio, Japón, con el objetivo de captar inversiones para el desarrollo minero de la provincia.
Trabajadores públicos percibirán un bono especial de $120.000
El beneficio será abonado en 3 cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.