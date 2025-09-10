Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Cafayate

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se reunieron en el Centro Integrador Comunitario (CIC) para el taller "Hablemos de Suicidio".

Fue un espacio de capacitación y compromiso, donde referentes de la comunidad se unieron para trabajar de manera conjunta y solidaria en esta importante temática.

Desde el municipio agradecen a todos los participantes por su compromiso. Juntos, podemos hacer la diferencia

El encuentro fue organizado por miembros de la Mesa Intersectorial de Trabajo de Cafayate.