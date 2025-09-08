Exposición en Cafayate

  "En esta orilla la montaña también es una casa", de Olivia Funes Lastra, invita a recorrer paisajes fragmentados que, al unirse, forman un horizonte continuo. Una propuesta que desdibuja fronteras y nos acerca a un mapa común de encuentros y memorias.

 Centro Cultural y Archivo Histórico - V. Toscano esq. Los Andes-
 Miércoles 10 de septiembre a partir de las 18:00 hs

