Exposición en Cafayate

"En esta orilla la montaña también es una casa", de Olivia Funes Lastra, invita a recorrer paisajes fragmentados que, al unirse, forman un horizonte continuo. Una propuesta que desdibuja fronteras y nos acerca a un mapa común de encuentros y memorias.

Centro Cultural y Archivo Histórico - V. Toscano esq. Los Andes-

Miércoles 10 de septiembre a partir de las 18:00 hs