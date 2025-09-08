1° Operativo de Descacharrado en Cafayate

El operativo se llevara a cabo el Miércoles 10 de septiembre de e 14 a 18 hs.
Recorrido por calles: Silverio Chavarría, Chacabuco, Los Andes, A. Etchart, Plaza Los Ángeles, Vicario Toscano, Torrontés/Las Tuscas (Paseo Las Viñas) y 25 de Mayo hasta Silverio Chavarría.
Sacá a la vereda todos los objetos en desuso que acumulen agua: botellas, baldes, tachos, cubiertas y más.
Sin criaderos, no hay mosquito.
NOS CUIDEMOS ENTRE TODOS.
El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.
Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.