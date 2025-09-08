1° Operativo de Descacharrado en Cafayate

Cafayate08 de septiembre de 2025
El operativo se llevara a cabo el Miércoles 10 de septiembre de e 14 a 18 hs.

  Recorrido por calles: Silverio Chavarría, Chacabuco, Los Andes, A. Etchart, Plaza Los Ángeles, Vicario Toscano, Torrontés/Las Tuscas (Paseo Las Viñas) y 25 de Mayo hasta Silverio Chavarría.

  Sacá a la vereda todos los objetos en desuso que acumulen agua: botellas, baldes, tachos, cubiertas y más.
  Sin criaderos, no hay mosquito.


NOS CUIDEMOS ENTRE TODOS.

