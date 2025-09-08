Taller hablemos del suicidio _Cafayate_

Cafayate08 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-09-08_221013123

En el marco del Día mundial para la prevención del suicidio se realizará un Tallerdenominado Hablemos de suicidio.

  Destinado a referentes institucionales y comunitarios que desarrollan su labor social con todos los grupos etarios el día Miércoles 10 de septiembre  de 10:00 hs. en el  C.I.C. B° El Socorro.

